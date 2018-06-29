Полузащитник сборной России Денис Черышев обещает дать бой испанцам

Полузащитник сборной России Денис Черышев, автор дубля в стартовом матче СМ-2018 в ворота Саудовской Аравии (5:0), в интервью «Известиям» рассказал о поражении от команды Уругвая (0:3) и предстоящем матче 1/8 финала с испанцами.



— Безусловно, мы надеемся, что нам удастся вынести из этого неудачного результата какие-то положительные моменты, и это в итоге поможет нам в следующей игре. У нас очень серьезный настрой. Мы хотим прогрессировать, выиграть предстоящий матч и идти дальше.

Во-первых, сборная Уругвая имеет очень серьезных исполнителей. Во-вторых, крайне проблематично больше тайма вдесятером играть против сборной такого высокого уровня. При этом у нас были неплохие подходы — и до, и после удаления. Увы, реализовать их не удалось.

Очевидно, что в 1/8 финала в нашей паре соперник является фаворитом. Очень важно продолжать верить в свои силы и качественно выполнять свою работу. Если это удастся, мы сможем показать достойный результат, — обнадежил Черышев.

Поединок россиян с испанцами назначен на 1 июля в «Лужники».

