Минтранс официально отложил индексацию тарифа системы «Платон»

Минтранс официально отложил индексацию тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон».

«Индексация размера платы с 1 июля в соответствии с накопленной инфляцией откладывается, она была предусмотрена полтора года назад постановлением правительства РФ от 31 января 2017 г. №120», — говорится в сообщении ведомства.



По словам замдиректора департамента госполитики Григория Волкова, вопрос об индексации будет обсуждаться после усиления контроля за нарушителями и предоставления результатов этой работы грузоперевозчикам.

Ранее о том, что тариф госсистемы взимания платы с большегрузов «Платон» не будет проиндексирован с 1 июля, сообщали СМИ.