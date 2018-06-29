В ФАС предложили назначить регулятора рынка табачных изделий и вейпов

Федеральная антимонопольна служба предложила правительству назначить единого регулятора рынка табачных изделий и вейпов.

На данный момент полномочия регулировать эту отрасль имеют Минсельхоз, Минздрав, Минфин, Минпромторг, ФАС и Роспотребнадзор. Кроме того, полиция осуществляет контроль над выполнением антитабачных законов.

Антимонопольщики считают, что отсутствие единого регулятора способствует несогласованности действий госорганов в отрасли. Это, по их мнению, может привести к развитию серого рынка табачной продукции, пишут «Известия».

Ранее в России утвердили нацстандарт на жидкости для вейпов.