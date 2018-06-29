В ФАС предложили назначить регулятора рынка табачных изделий и вейпов
Федеральная антимонопольна служба предложила правительству назначить единого регулятора рынка табачных изделий и вейпов.
На данный момент полномочия регулировать эту отрасль имеют Минсельхоз, Минздрав, Минфин, Минпромторг, ФАС и Роспотребнадзор. Кроме того, полиция осуществляет контроль над выполнением антитабачных законов.
Антимонопольщики считают, что отсутствие единого регулятора способствует несогласованности действий госорганов в отрасли. Это, по их мнению, может привести к развитию серого рынка табачной продукции, пишут «Известия».
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