Новости общества

02:40 МСК
Новости раздела
Общество

В ФАС предложили назначить регулятора рынка табачных изделий и вейпов

01:37, 29.06.2018
В ФАС предложили назначить регулятора рынка табачных изделий и вейпов
Фото: commons.wikimedia.org

Федеральная антимонопольна служба предложила правительству назначить единого регулятора рынка табачных изделий и вейпов.

На данный момент полномочия регулировать эту отрасль имеют Минсельхоз, Минздрав, Минфин, Минпромторг, ФАС и Роспотребнадзор. Кроме того, полиция осуществляет контроль над выполнением антитабачных законов.

Антимонопольщики считают, что отсутствие единого регулятора способствует несогласованности действий госорганов в отрасли. Это, по их мнению, может привести к развитию серого рынка табачной продукции, пишут «Известия».

Ранее в России утвердили нацстандарт на жидкости для вейпов.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем