Средний чек иностранных болельщиков в городах — организаторах ЧМ-2018 составил 3,5 тысячи рублей
Средний чек иностранных болельщиков в городах — организаторах ЧМ-2018 составил 3,5 тыс. рублей.
Отмечается, что больше всего покупок совершают туристы с картами из США, Китая и Мексики, передает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Visa.
Ранее сообщалось, что иностранные болельщики потратят в России 141 млрд рублей во время ЧМ-2018.
Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Чемпионат проводится на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани.АналитикаСпортФутбол
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