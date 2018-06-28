Средний чек иностранных болельщиков в городах — организаторах ЧМ-2018 составил 3,5 тысячи рублей

Средний чек иностранных болельщиков в городах — организаторах ЧМ-2018 составил 3,5 тыс. рублей.



Отмечается, что больше всего покупок совершают туристы с картами из США, Китая и Мексики, передает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Visa.

Ранее сообщалось, что иностранные болельщики потратят в России 141 млрд рублей во время ЧМ-2018.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Чемпионат проводится на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани.