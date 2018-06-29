Сегодня в Татарстане без осадков и до +29

В пятницу, 29 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°С.

В Казани днем ожидается от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +25°С до +27°С.