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Сегодня в Татарстане без осадков и до +29

04:30, 29.06.2018
Сегодня в Татарстане без осадков и до +29
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 29 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°С.

В Казани днем ожидается от +25°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +25°С до +27°С.

Общество Татарстан
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