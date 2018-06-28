Сборная Польши обыграла команду Японии со счетом 1:0

Сборная Польши обыграла команду Японии в рамках чемпионата мира по футболу — 2018.

Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 1:0. Несмотря на проигрыш, японцы вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.

Автором единственного гола стал Ян Беднарек, который забил в правый угол ворот.

Ранее Япония и Сенегал сыграли вничью.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России проходит 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Чемпионат проводится на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Казани.