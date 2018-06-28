Суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы

Суд в Тбилиси признал виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Отмечается, что ранее по этому делу уже были осуждены бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа, передает «Интерфакс».

Ранее суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году.