«Сотовая связь Башкирии» присоединится к МТС

Акционеры ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) на годовом собрании одобрили присоединение к МТС двух дочерних компаний — ООО «Стрим Диджитал» и АО «Сотовая связь Башкирии» (ССБ).



В связи с реорганизацией акционеры также одобрили снижение уставного капитала компании на 10,4 млн рублей — до 189,4 млн рублей, передает «Прайм».

Отмечается, что «Стрим Диджитал» владеет акциями материнской компании, которые в ходе присоединения будут погашены. С этим и связано сокращение уставного капитала.

Акционерам, проголосовавшим против реорганизации, предложат продать принадлежащие им акции МТС по 234 рубля за бумагу.

Ранее сообщалось, что МТС может начать установку автоматизированных систем по продаже сим-карт — симкоматов уже в этом году.