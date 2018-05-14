В России могут появиться автоматы по продаже сим-карт

МТС может начать установку автоматизированных систем по продаже сим-карт — симкоматов уже в этом году.



Симкоматы представляют собой автоматы, оснащенные системами сканирования паспортов и распознавания лиц: они способны считывать паспортные данные и сравнивать изображенное в нем лицо с лицом покупателя.

Отмечается, что в МТС закупили первую партию устройств, но они пока не поддерживают биометрическую идентификацию и могут использоваться только теми, кто уже зарегистрирован в базе данных компании, передают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Главными преимуществами симкоматов называют их способность работать круглосуточно, покрывая как труднодоступные районы, так и места с высокой проходимостью потенциальных клиентов.