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В России могут появиться автоматы по продаже сим-карт

08:31, 14.05.2018
В России могут появиться автоматы по продаже сим-карт
Фото: pixabay.com

МТС может начать установку автоматизированных систем по продаже сим-карт — симкоматов уже в этом году.

Симкоматы представляют собой автоматы, оснащенные системами сканирования паспортов и распознавания лиц: они способны считывать паспортные данные и сравнивать изображенное в нем лицо с лицом покупателя.

Отмечается, что в МТС закупили первую партию устройств, но они пока не поддерживают биометрическую идентификацию и могут использоваться только теми, кто уже зарегистрирован в базе данных компании, передают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Главными преимуществами симкоматов называют их способность работать круглосуточно, покрывая как труднодоступные районы, так и места с высокой проходимостью потенциальных клиентов.

ТехнологииТелекоммуникации
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