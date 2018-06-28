Der-postillon: «Сборная Германии по футболу просит убежища в России»

Сатирическое немецкое издание Der-postillon заявило, что сборная Германии по футболу после провала на ЧМ-2018 в полном составе попросила убежища в России.

«Поскольку они опасаются репрессий в своей родной стране, в среду вечером 29 немецких граждан подали неожиданное заявление о предоставлении убежища в России. Информацию только что подтвердили власти Республики Татарстан, в столице которой сейчас находятся немцы», — говорится в статье.

Отмечается, что все представители сборной Германии были размещены в том же отеле, где долгое время жил Эдвард Сноуден. В качестве доказательств игроки предоставили скриншоты онлайн-страниц нескольких известных немецких газет.

Напомним, вчера на стадионе «Казань Арена» сборная Германии сенсационно уступила команде Южной Кореи, вылетев с чемпионата мира после группового этапа.