Счета и активы НМТП арестовали по делу братьев Магомедовых

Счета, активы и имущество Новороссийского морского торгового порта (НМТП) арестовали по делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

«Сегодня мы перед следствием и перед всеми ведомствами, от кого так или иначе это зависит, ставим вопрос о том, что надо возвращать порт в нормальное рабочее состояние и создать условия, когда громадное предприятие с грузооборотом 140 млн тонн в год и с 7 тыс. сотрудников должно иметь возможность нормально выполнять свои производственные задачи»,— цитирует главу «Транснефти» Николая Токарева «РИА Новости».

Ранее Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении Магомедовых.