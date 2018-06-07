Путин о выводе войск из Сирии: «Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России»

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время прямой линии, прокомментировал пребывание российских военных в Сирии.

«Это уникальный опыт боевых действий. Мы никогда не забудем об этих потерях». Напомним, что сотни иностранных боевиков скопились на границах Сирии. И лучше было принимать их там, чем встречать здесь», — считает президент.



Путин подчеркнул, что российские военные находятся в Сирии на полном основании.

«Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России. Выводить эти подразделения пока не планируем», — сообщил глава государства, добавив, что в случае необходимости можно достаточно быстро вывести всех без больших потерь.

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