Во время ЧМ-2018 в Самаре побит рекорд посещаемости бункера Сталина

Рекорд посещаемости за один день был побит в подземном музее «Бункер Сталина» в Самаре во время ЧМ-2018.

Так, 27 июня экспозицию посмотрели свыше 700 человек, среди которых почти 90% были испаноговорящими. Экскурсии проходили сразу на трех языках — испанском, английском и русском, сообщил Туристический информационный центр Самарской области.

Напомним, сегодня на фан-фесте в Самаре выступит легендарный британский диджей Пол Окенфолд.