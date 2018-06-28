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Во время ЧМ-2018 в Самаре побит рекорд посещаемости бункера Сталина

13:18, 28.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Во время ЧМ-2018 в Самаре побит рекорд посещаемости бункера Сталина
Фото: bunkerstalina.com

Рекорд посещаемости за один день был побит в подземном музее «Бункер Сталина» в Самаре во время ЧМ-2018.

Так, 27 июня экспозицию посмотрели свыше 700 человек, среди которых почти 90% были испаноговорящими. Экскурсии проходили сразу на трех языках — испанском, английском и русском, сообщил Туристический информационный центр Самарской области.

Напомним, сегодня на фан-фесте в Самаре выступит легендарный британский диджей Пол Окенфолд.

Справка

«Бункер Сталина» — просторечное наименование оборонительного сооружения в Самаре, созданного в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Союза ССР Иосифа Сталина.

Построен в 1942 году на глубине 37 метров. Рассекречен в 1990 году. В бункере организован музей гражданской обороны, по которому можно совершить 3D-экскурсию.

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