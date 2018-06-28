Экс-тренер сборной России: «Карпина пока рано сравнивать с Бердыевым»

Бывший тренер сборной России по футболу, входивший в тренерский штаб на Евро-2016, Сергей Балахнин сравнил работу нынешнего наставника «Ростова» Валерия Карпина с ростовским периодом Курбана Бердыева.

«Не скажу, что есть большой луч надежды, в «Ростове» пока все на тоненького. Многое будет зависеть от того, сколько будет денег вкладываться, как будет проведена селекционная работа. Но у Карпина пока не так много опыта и с тем же Бердыевым сравнивать его рано. Бердыев смог вытащить для «Ростова» большие деньги, с которыми ему удалось взять нужных ему футболистов и с ними добиться выдающихся результатов, а главное, он мог грамотно распорядиться этими деньгами. Он поднял команду на уровень «Баварии» и «Атлетико». Это история клуба на десятилетия вперед», — сказал Балахнин.

Напомним, ранее казанский «Рубин» арендовал у «Ростова» полузащитника Хорена Байрамяна.