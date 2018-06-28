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«Крылья Советов» обыграли китайцев на сборе в Сербии

11:37, 28.06.2018

«Крылья Советов» провели на сборе в Сербии второй контрольный матч, в котором одержали победу над китайским клубом «Яньбянь Фуде» — 1:0, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Мяч на 18-й минуте с передачи Дениса Ткачука забил Тарас Бурлак.

«Крылья» провели игру двумя составами, в первом тайме на поле сыграли: Лория, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Тихонов, Калинин, Ланин, Башкиров, Чочиев, Соболев, Ткачук.

Во втором тайме на поле вышли: Опарин, Надсон, Мияйлович, Гаджибеков, Кленкин, Алиев, Зотов, Визнович, Киселев, Корниленко.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 30 июня с сербским клубом «Мачва».

СпортФутбол
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