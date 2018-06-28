Анна Семак: «Было ощущение, будто я освободилась из тюрьмы»

Жена экс-тренера ФК «Уфа» Сергея Семака Анна поделилась в своем Instagram впечатлениями о возвращении в Санкт-Петербург, сообщает портал «Proufu.ru».

Анна написала: «Когда мы переехали из Уфы обратно в Санкт-Петербург у меня было ощущение, будто я освободилась из тюрьмы».

После этого она объясняет, что имеет в виду: «Нет-нет, период жизни в Башкортостане я всегда буду вспоминать с радостью и теплом, но вот этот масштаб жизни и действий, открывшийся мне после долгого перерыва, можно было осознать, только покинув любимый город и вновь вернувшись в него».

Сергей Семак прервал контракт с «Уфой» и стал главным тренером «Зенита» в конце мая 2018 года.

