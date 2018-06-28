В школах Казани откроют классы для детей-аутистов

В нескольких районах Казани откроют начальные классы для детей с расстройствами развития аутистического спектра.



Начальные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья посредством организации инклюзивного образования для детей с расстройствами развития аутистического спектра появятся в Авиастроительном, Московском, Приволжском, Вахитовском и Советском районах Казани, говорится в сборнике документов мэрии Казани.

Кроме того, в Советском районе на базе школы №156 откроют классы для детей с синдромом Дауна. В Московском районе появится одна группа компенсирующего вида для детей со сложными дефектами.

Ранее сообщалось, что в программу «Доступная среда» в 2018 году вошли 25 объектов, в том числе три объекта спорта, три — социальной защиты, пять — здравоохранения, два — культуры, 12 — образования.