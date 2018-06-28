Новости общества

14:49 МСК
Новости раздела
Общество

В школах Казани откроют классы для детей-аутистов

11:07, 28.06.2018
В школах Казани откроют классы для детей-аутистов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В нескольких районах Казани откроют начальные классы для детей с расстройствами развития аутистического спектра.

Начальные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья посредством организации инклюзивного образования для детей с расстройствами развития аутистического спектра появятся в Авиастроительном, Московском, Приволжском, Вахитовском и Советском районах Казани, говорится в сборнике документов мэрии Казани.

Кроме того, в Советском районе на базе школы №156 откроют классы для детей с синдромом Дауна. В Московском районе появится одна группа компенсирующего вида для детей со сложными дефектами.

Ранее сообщалось, что в программу «Доступная среда» в 2018 году вошли 25 объектов, в том числе три объекта спорта, три — социальной защиты, пять — здравоохранения, два — культуры, 12 — образования.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем