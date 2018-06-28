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Apple и Samsung урегулировали патентный спор о плагиате дизайна iPhone

07:58, 28.06.2018
Apple и Samsung урегулировали патентный спор о плагиате дизайна iPhone
Фото: pxhere.com

Компании Apple и Samsung урегулировали многолетний спор, который касался обвинений в копировании дизайна iPhone. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы суда.

При этом компании не стали разглашать детали соглашения.

Отметим, что война патентов между двумя гигантами IT-сферы началась в 2011 году. Именно тогда Apple обвинила Samsung в копировании внешнего вида iPhone.

В мае 2018 года суд в Калифорнии обязал компанию Samsung выплатить корпорации Apple $539 млн за нарушение патентов. Установлено, что южнокорейская компания нарушила три патента, связанные с дизайном смартфонов и еще два патента, защищающие принципы работы устройства.

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