Суд обязал Samsung выплатить Apple $539 млн за нарушение авторских прав

Суд в Калифорнии обязал компанию Samsung выплатить корпорации Apple $539 за нарушение патентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Установлено, что южнокорейская компания нарушила три патента, связанные с дизайном смартфонов. Речь идет о закругленных углах телефонов, об установленном по периметру передней панели ободке и о сетке значков приложений на экране.

Кроме того, присяжные пришли к выводу, что Samsung также нарушила два патента, защищающие принципы работы устройства.

Адвокат Samsung Джон Квинн заявил, что вынесенный вердикт «не подтверждается доказательствами», и компания планирует обжаловать решение.

Отметим, что война патентов между двумя гигантами IT-сферы началась в 2011 году. Тогда Apple обвинила Samsung в копировании внешнего вида iPhone.



В 2018 году пользователи обвинили Samsung и Apple в замедлении работы старых моделей смартфонов.