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Audi отзывает в РФ более 700 автомобилей

03:33, 28.06.2018
Audi отзывает в РФ более 700 автомобилей
Фото: ru.wikipedia.org / Thomas doerfer

Официальный представитель Audi в России ООО «Фольксваген Груп отзовет 769 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5.

Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва 728 автомобилей A4, A5, A6 и Q5, проданных с 2012 по 2017 годы, является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости.

Также будет отозван 41 автомобиль Q5, реализованный в 2018 году из-за проблем в тормозной системе.

Все ремонтные работы по устранению дефектов будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что в РФ отзовут 11 тысяч автомобилей Audi из-за сбоя в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

ПромышленностьМашиностроение
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