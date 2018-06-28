Audi отзывает в РФ более 700 автомобилей
Официальный представитель Audi в России ООО «Фольксваген Груп отзовет 769 автомобилей Audi A4, A5, A6 и Q5.
Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва 728 автомобилей A4, A5, A6 и Q5, проданных с 2012 по 2017 годы, является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости.
Также будет отозван 41 автомобиль Q5, реализованный в 2018 году из-за проблем в тормозной системе.
Все ремонтные работы по устранению дефектов будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Ранее сообщалось, что в РФ отзовут 11 тысяч автомобилей Audi из-за сбоя в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».ПромышленностьМашиностроение
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