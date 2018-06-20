Реальные доходы россиян в мае упали на 9,3% к апрелю

Реальные доходы россиян в мае 2018 года упали на 9,3% по сравнению с апрелем 2018 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Рост реальных доходов населения РФ в мае 2018 года составил лишь 0,3% в годовом выражении (по сравнению с маем 2017 года). В апреле текущего года рост составил 5,7%, в марте — 4,7%.

В номинальном выражении доходы населения в мае равны 30 тыс. 438 рублей, что на 4,0% выше, чем в мае 2017 года, но на 8% ниже апреля 2018 года.



Отметим, что в канун президентских выборов реальные зарплаты и доходы граждан резко выросли, в том числе за счет масштабной индексации выплат бюджетникам.

