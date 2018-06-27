Тренер сборной Кореи: «Хочу обязательно вернуться в Россию, даже если это будет личная поездка»

Главный тренер сборной Южной Кореи на послематчевой пресс-конференции отметил высокий уровень организации российского чемпионата мира, а так же выразил надежду, что его команде еще предстоит вернуться.

— Что вы думаете о ЧМ в России и вашем пребывании здесь?

— Когда мы прибыли в Россию, мы чувствовали себя прекрасно. По-моему, чемпионат прекрасно подготовлен, а все стадионы прекрасно построены. Все организовано на высшем уровне. Мы думаем, что чемпионат мира и в дальнейшем будет организован прекрасно, до самого конца. Даже несмотря на неудачный исход для нас, у нас осталось очень теплое впечатление от России. И надеемся, что мы еще вернемся в эту страну. Я с удовольствием приеду сюда еще раз, даже если это будет личная поездка, — сказал Син Тхэ Ён.

Сборная Южной Кореи набрала 4 очка и заняла третью строчку в группе F.