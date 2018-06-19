Экс-канцлер Германии приедет в Казань на матч немцев с Южной Кореей

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер приедет в Казань на матч Германия — Южная Корея.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента РТ, у него также запланирована встреча с главой РТ Рустамом Миннихановым.

Встреча Шредера и Минниханова пройдет либо в казанском Кремле, либо на стадионе «Казань Арена».

Ранее сообщалось, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в рамках его визита в Казань побывает на матче второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Ирана и Испании, который пройдет завтра на «Казань Арене».