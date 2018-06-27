UC Rusal аннулировала сделку по продаже 2,1% «Норникеля» структурам Потанина

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Суд Лондона вынес решение в пользу UC Rusal Олега Дерипаски по иску к Crispian Investments Limited Романа Абрамовича и Александра Абрамова, а также Whiteleave Holdings, входящей в «Интеррос» Владимира Потанина.

Таким образом, UC Rusal удалось аннулировать сделку по продаже 2,1% пакета Crispian в «Норникеле» в пользу структур Потанина, пишет газета «Ведомости».

Ранее стало известно, что компания UC Rusal Олега Дерипаски может перерегистрироваться в российских офшорах. Это поможет Rusal получить статус международной компании, который позволит применять более гибкий корпоративно-правовой режим.

