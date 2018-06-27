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Леонов опроверг информацию о запросе Месси на граффити-портрет

17:45, 27.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Леонов опроверг информацию о запросе Месси на граффити-портрет
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что от делегации сборной Аргентины не поступало никаких запросов касательно их размещения в Казани.

Ранее СМИ писали, что Месси поставил властям Казани условие: нарисовать его граффити-портрет рядом с гостиницей, где будет жить сборная Аргентины. В прошлом году рядом с «Рамадой» появились граффити с Криштиану Роналду.

«Никаких дополнительных запросов у нас от Аргентины нет. Все это похоже на недобросовестные слухи. Что же, нам после каждого гостя делать перестройку? О какой же толерантности и празднике футбола тогда можно говорить? Мы готовимся принять Аргентину», — заявил Леонов «Спорт-экспрессу».

Напомним, что сборные Франции и Аргентины сыграют в Казани 30 июня. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

СпортФутбол Татарстан
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