В 30 городах России согласовали митинги против повышения пенсионного возраста

Митинги и пикеты против повышения пенсионного возраста согласованы с властями в 30 городах. Об этом сообщили в Конфедерации труда России (КТР).

В число городов, где власти согласовали проведение мероприятий, вошли Архангельск, Астрахань, Бийск (Алтайский край), Биробиджан (ЕАО), Бологое (Тверская область), Вологда, Ижевск, Йошкар-Ола (республика Марий Эл), Казань, Киров, Кировск (Ленинградская область), Комсомольск-на-Амуре.

Аналогичные акции пройдут в Краснодаре, Кургане, Липецке, Мурманске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Пскове, Рубцовске (Алтайский край), Саратове, Смоленске, Томске, Ухте (респ. Коми), Хабаровске, Челябинске.

В КТР отметили, что более полусотни акций находится в «подвешенном» состоянии. В ряде мест органы власти затягивают принятие решение по их согласованию.

По состоянию на вечер 25 июня, мероприятия уже прошли в 11 городах России.

Напомним, что в Казани согласованный митинг против повышения пенсионного возраста состоится 30 июня.