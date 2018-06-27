Новости общества

02:22 МСК
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

15:59, 27.06.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 10 до 18 часов 28 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем 28 июня местами на востоке Республики Татарстан ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

Напомним, накануне во второй половине дня в Казани начался обещанный Гидрометцентром дождь с градом.

Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь, гроза, днем локально возможен град. Температура воздуха составит от +28°С до +33°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем