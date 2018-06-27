ФК «Уфа» сыграет с ЦСКА на сборах в Австрии

ФК «Уфа» продолжает подготовку к новому футбольному сезону. В настоящее время уфимцы проходят учебно-тренировочные сборы в австрийском Леоганге. Эти УТС пройдут до 6 июля. В рамках сборов будут сыграны четыре товарищеских матча.

Первый из них состоится сегодня, 27 июня. Соперником будет самая титулованная команда Болгарии — софийский ЦСКА. Игра запланирована на 19.00 мск.

Помимо этой встречи, уфимцы планируют провести поединки против румынской «Университати», австрийского «Ред Булл Зальцбург» и «Баварии-2» из Германии.

Подопечные Сергея Томарова 26 июля дебютируют в Лиге Европы-2018. Соперник определится 19 июля.