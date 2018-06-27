Верховный суд Чувашии оставил экс-чиновника чебоксарской администрации в колонии строгого режима

Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении 34-летнего экс-начальника отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар Дениса Савельева. Ранее он был осужден на 7 лет колонии строгого режима за взятку.

Решение суда предыдущей инстанции по коллеге Савельева Елене Сорокиной также осталось без изменений, передает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Ранее Ленинский райсуд Чебоксар признал бывшего чиновника и его подчиненную виновными в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Савельев, помимо этого, был признан виновным в еще одном эпизоде взяточничества.

Бывший начальник отдела администрации Чебоксар получил 7 лет колонии строгого режима. Сорокина приговорена к 5 годам лишения свободы, однако она получила отсрочку «до разрешения беременности и достижения ребенком возраста 14 лет».

Осужденные оспорили приговор, поскольку утверждают, что не причастны к получению взяток.