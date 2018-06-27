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Федеральная сеть медицинских лабораторий прекратила свою деятельность в Челнах

13:53, 27.06.2018
Федеральная сеть медицинских лабораторий прекратила свою деятельность в Челнах
Фото: pixabay.com

Федеральная сеть медицинских лабораторий KDL прекратила свою деятельность в Набережных Челнах.

Отмечается, что в городе было два медцентра. Причины закрытия не озвучиваются, сообщает Chelny.biz.

В Татарстане центры KDL есть в Казани, Нижнекамске и Альметьевске. В Казани в управление KDL была передана одна из муниципальных больниц в рамках частно-государственного партнерства.

Ранее в Елабуге закрывали роддом на санобработку.

БизнесУслуги Татарстан
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