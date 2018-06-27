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Кировские чиновники разработали «памятку обманутого дольщика»

13:08, 27.06.2018
Кировские чиновники разработали «памятку обманутого дольщика»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Министерство строительства Кировской области подготовило «памятку обманутого дольщика».

Чиновники выделили основные критерии для людей, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Так, согласно памятке, с застройщиком должен быть заключен договор долевого участия, в отношении застройщика должна быть введена процедуру банкротства и так далее. Документ размещен на сайте ведомства.

Стоит отметить, что ранее по поручению губернатора Игоря Васильева в Кировской области приняли региональные законы, дающие правительству возможность достраивать проблемные объекты, привлекая на конкурсной основе новые строительные компании.

Напомним, Башкирия и Татарстан вошли в десятку лидеров по долевому строительству.

ОбществоВласть Кировская область
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