Активы и обязательства «Советского» могут передать другому банку

Центробанк РФ решает, что делать с трижды санированным «Советским». В том числе рассматривается вариант передачи активов и обязательств банка другой кредитной организации.

Передать планируют деньги кредиторов первой очереди «Советского», т. е. его вкладчиков вместе с активами на сопоставимую сумму. Отмечается, что на 1 мая банк привлек около 37,2 млрд руб. от населения, передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Напомним, банк «Советский», спасти который пытались с 2015 года, в феврале был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления. До этого его санацией занимался «Татфондбанк», но его собственник Роберт Мусин лишь навредил. Подробнее — в материале «Реального времени».