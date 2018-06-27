Новости экономики

10:39 МСК
Новости раздела
Экономика

Активы и обязательства «Советского» могут передать другому банку

09:20, 27.06.2018 1
Активы и обязательства «Советского» могут передать другому банку
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк РФ решает, что делать с трижды санированным «Советским». В том числе рассматривается вариант передачи активов и обязательств банка другой кредитной организации.

Передать планируют деньги кредиторов первой очереди «Советского», т. е. его вкладчиков вместе с активами на сопоставимую сумму. Отмечается, что на 1 мая банк привлек около 37,2 млрд руб. от населения, передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Напомним, банк «Советский», спасти который пытались с 2015 года, в феврале был передан в фонд ЦБ, созданный специально для оздоровления. До этого его санацией занимался «Татфондбанк», но его собственник Роберт Мусин лишь навредил. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:43
    Мусин и Татфондбанк не навредили. Центробанк с банком "Советский" утопили Татфондбанк.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем