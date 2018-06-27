Школьница из Оренбуржья отсудила 180 тысяч рублей за травму на физкультуре

Бузулукский районный суд Оренбургской области обязал школу выплатить компенсацию ученице за травму на уроке физкультуры.

Согласно материалам дела, в сентябре 2017 года учитель принял решение провести урок физкультуры на свежем воздухе, несмотря на плохую погоду. Во время резкого порыва ветра от дерева отломилась ветка и упала на пятиклассницу. В результате девочка получила серьезную черепно-мозговую травму.

Медики квалифицировали данную травму как тяжкий вред здоровью. Ребенок впоследствии долгое время находился на стационарном, а затем на амбулаторном лечени, рассказали в пресс-службе областного суда.

В итоге, суд установил, что виновным по данному факту стал учитель физкультуры. По закону не допускается проведение занятий физической культурой на улице при скорости ветра более 10 м/с. Указанные правила были проигнорированы преподавателем, который вывел детей на улицу, где порывы ветра достигали 17 м/с.

Суд удовлетворил исковые требования, взыскав со школы в пользу ребенка 180 тысяч рублей. Ответчик обжаловал это решение и просил снизить размер компенсации, но судебная коллегия не нашла оснований для удовлетворения жалобы и признала судебный акт законным.

Напомним, ранее пермяк отсудил у продавца 174 тысячи рублей за сломанный телевизор.