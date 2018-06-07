Пермяк отсудил у продавца 174 тысячи рублей за сломанный телевизор

Житель Перми отсудил у продавца деньги за сломанный телевизор.

Инцидент произошел в прошлом году. Горожанин приобрел новый телевизор, но через месяц техника перестала работать. Мужчина обратился к продавцу с требованием провести гарантийный ремонт. Однако из сервисного центра товар вернули, пояснив, что дефект возник в результате внешнего механического воздействия. В связи с этим ремонт оказался возможен только на платной основе.

Пермяк, утверждая, что дефект отсутствовал на момент передачи товара в ремонт, потребовал возвратить уплаченные за товар деньги. Продавец вновь отказал, рассказали в пресс-службе краевого суда.

Тогда покупатель обратился в суд с иском, в котором просил взыскать с продавца стоимость телевизора в размере около 60 тысяч рублей, неустойку за невозвращение стоимости товара — 84 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда — 30 тысяч рублей и штраф в размере 50% присужденной судом в пользу истца.

Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы, при включении телевизора вместо изображения на экране появились полосы различного цвета и ширины, имелось повреждение в виде следа от точечного удара. Обнаруженные недостатки являются эксплуатационными, то есть возникшими после передачи товара покупателю.

Поскольку ответчик не представил доказательств того, что указанный дефект товара возник до передачи ответчику для гарантийного ремонта, а экспертиза для определения причин, послуживших причиной сдачи телевизора в ремонт, не проводилась, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Краевой суд оставил без изменения решение районного суда.

Напомним, весной этого года москвич отсудил у оренбургского бара компенсацию за ожог пищевода пивом.