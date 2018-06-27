Продуктовые магазины не будут продавать лекарства

Работу над законопроектом, разрешающим продажу лекарств в магазинах, прекратили после смены федерального правительства.

Отмечается, что решение связано с уходом с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова, который был инициатором проекта. С предложением о прекращении законопроекта выступил Минпромторг РФ из-за большого числа отрицательных отзывов на проект, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее представители крупных аптечных сетей заявили о том, что если продажу безрецептурных лекарств разрешат в обычных магазинах, то им придется закрыть до половины своих точек, находящихся рядом с универмагами.