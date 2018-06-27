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«Сухой» собирается создать грузовую версию самолета SSJ100

05:32, 27.06.2018
«Сухой» собирается создать грузовую версию самолета SSJ100
Фото: ru.wikipedia.org / Dmitry Petrov

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) начало разработку грузовой версии самолета Sukhoi Superjet 100.

Также в списке приоритетов стоит создание версии SSJ увеличенной вместимости — до 110 кресел (в базовой версии — от 98 до 103 мест). Обе задачи указаны среди приоритетных направлений работы ГСС, пишет РБК со ссылкой на отчет копании за 2017 год.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Путин согласился выделить 85 млрд рублей на новую версию SSJ100.

ПромышленностьМашиностроение
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