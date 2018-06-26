Власти Удмуртии ввели в республике особый противопожарный режим

Правительство Удмуртии ввело особый противопожарный режим на территории республики. В связи с высокой пожарной опасностью в регионе запрещено разводить открытый огонь и сжигать мусор.

Режим будет действовать с 27 июня по 1 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.

Спасатели подчеркивают, что на время действия противопожарного режима организуется патрулирование леса, круглосуточное дежурство пожарно-химических станций. Также будут действовать патрули в деревнях и селах.

В МЧС напоминают о запрете разведения костров в лесах и предупреждают, что за нарушение правил пожарной безопасности установлены административные штрафы:

— от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (для граждан);

— от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (для должностных лиц);

— от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (для юридических лиц).

Напомним, что глава МЧС Владимир Пучков предложил увеличить штрафы для нарушителей особого противопожарного режима. Он считает, что те по чьей вине произошел пожар должны платить больше нежели 4 тысячи.



