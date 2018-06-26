Композитора Софию Губайдулину пригласили в Американскую киноакадемию
Американская киноакадемия предложила композитору Софии Губайдулиной стать ее членом. Киноакадемики отметили ее музыку к фильмам «Вертикаль» и «Мария — королева Шотландии».
Помимо Софии Губайдулиной предложения получили оператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин и монтажер Анна Масс, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что киноакадемия, которая ежегодно вручает престижную награду «Оскар», пригласила 928 деятелей кино из 59 стран вступить в свои ряды.
Напомним, Губайдулина, сохраняя российское гражданство, живет в Германии.ОбществоКультура Татарстан
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