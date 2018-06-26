Несырьевой экспорт Удмуртии вырос втрое благодаря поставкам военной продукции в Саудовскую Аравию

В I квартале 2018 года несырьевой экспорт Удмуртии вырос втрое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой скачок может быть связан с поставками оружия и техники в Саудовскую Аравию.

Власти республики связали рост с волатильностью рубля и бизнес-моделями предпринимателей республики. Постпред главы Удмуртии при президенте РФ Михаил Хомич рассказал, что в январе — марте 2018 года внешнеторговый оборот республики вырос более чем на треть — до $207 млн.

При этом крупнейшим рынком сбыта для УР действительно стала Саудовская Аравия, пишет «Коммерсант». Объем экспорта достиг $50 млн.

По данным газеты, в 2017 году Россия и Саудовская Аравия подписали договор, предполагающий поставки вооружений и техники на $3,5 млрд. В списках оборонной продукции на поставку может быть и продукция концерна «Калашников».