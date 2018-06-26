Нижегородский «Олимпиец» отправился на сборы в Минск

26 июня футболисты нижегородского «Олимпийца» взяли курс на Минск, где будет проходить второй предсезонный сбор команды, который завершится 9 июля, сообщает пресс-служба клуба.

Наряду со старожилами в Минск отправились три новичка: защитник Артем Семейкин (1996, «Энергомаш», Белгород), полузащитник Алексей Скворцов (1992, «Тосно») и нападающий Артем Делькин (1990, «Оренбург»). Кроме того, защитник Радик Хайруллов вновь присоединился к «Олимпийцу», вернувшись из расположения «Урала», где игрок был на просмотре. Ожидается приезд еще четырех потенциальных новобранцев.

На втором сборе запланировано провести пять контрольных матчей: 29 июня — с ереванским «Бананцем», 2 июля — с ярославским «Шинником», 3 июля — с «Алашкертом» (Мартуни, Армения), 5 июля — с ФК «Сочи» и 8 июля — с хабаровским СКА.