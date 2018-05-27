Уроженец Башкортостана Данил Лысенко взял очередную высоту

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряные медали на третьем этапе «Бриллиантовой лиги» в американском городе Юджин. 21-летний спортсмен преодолел планку на высоте 2,32 метра, сообщает Sport24.ru.

Победу на соревнованиях одержал представитель Катара Мутаз Эсса Баршим (2,36), а бронзовые медали достались китайцу Ю Вангу (2,32).

Уроженец башкирского города Бирска Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также обладателем золотой медали ЧМ-2018 в помещении, который прошел в Бирмингеме. Россиянин из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выступал на турнире в Юджине в статусе нейтрального спортсмена.