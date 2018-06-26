«Челны-лифт» оштрафовали на 2,5 млн рублей за сговор с 9 компаниями

Компанию ООО «Челны-лифт» оштрафовали более чем на 2,5 млн рублей. Она признана виновной в сговоре с управляющими компаниями Набережных Челнов и в создании другим организациям препятствий для доступа на рынок замены лифтового оборудования в домах.

По информации ООО «ПКФ «Титан», которое направило претензии в УФАС по РТ, последние 12 лет техническим обслуживанием лифтового оборудования в автограде занималась только компания «Челны-лифт». Все управляющие компании города заключали договора только с ним.

Ведомство признало наличие незаконного соглашения. Нарушителями были объявлены девять управляющих компаний: «Челныстройремонт», «Махалля», «Жилкомсервис», «Энтузиаст», «Камстройсервис», «Электротехников», «Ремжилстрой», «Паритет», ЖУ «Бумажник», а также Фонд ЖКХ Татарстана и ПАО «КМЗ», передает Сhelny-biz.ru.

Фонд ЖКХ Татарстана, УК «Электротехников» и «Челныстройремонт» были оштрафованы на 50 тыс. рублей. Ранее аналогичные суммы были выписаны компаниям «Энтузиаст», «Камстройсервис» и «Жилкомсервис».

Ранее Арбитражный суд Татарстана оштрафовал ООО «Ларэн-Волга» и ООО «Аксиома» за сговор на 13 аукционах по поставке медицинских изделий.