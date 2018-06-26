Россельхознадзор запретил ввоз 24,5 тонн зараженных фруктов из Китая

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз в Приморский край из Китая крупной партии фруктов и овощей, зараженных персиковой плодожоркой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Уточняется, что персиковую плодожорку обнаружили в поступившей из Китая партии фруктов и овощей общим весом более 24,5 тонн. Лабораторные исследования подтвердили, что заражению вредителем растений подверглось 732 кг абрикосов, передает «Интерфакс».

В результате всю партию продукции возвратили в Китай.

Напомним, что в прошлом году Россельхознадзор зафиксировал рост числа нарушений при импорте продукции на 19%. Наибольшее количество небезопасной продукции в Россию поступало из Бразилии, Китая, Индии, Марокко, Дании и Белоруссии.