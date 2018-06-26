Экс-амкаровец Петар Занев стал игроком «Енисея»

Состав «Енисея» пополнил 32-летний защитник сборной Болгарии Петар Занев, сообщает официальный сайт красноярского клуба. Последним клубом болгарского футболиста был пермский «Амкар», прекративший недавно свое существование.

«Пять сезонов, больше сотни игр, капитанская повязка и возвращение в сборную — сегодня Петар является одним из самых опытных и уважаемых легионеров в нашей стране. Сочетание габаритов и скоростных качеств позволяют ему успешно действовать как на привычном с детства фланге обороны, так и в центре защиты», — говорится в сообщении.



Ранее «Енисей» подписал еще одного «амкаровца» — полузащитника Михаила Костюкова.