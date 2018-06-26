В России могут отменить штрафы для крупного бизнеса за первые нарушения

Минэкономразвития (МЭР) предлагает отменить штрафы за впервые допущенные нарушения для крупного бизнеса. Ведомство планирует внести соответствующее предложение в правительство в ближайшее время.

Согласно нововведению, если крупное предприятие (численность сотрудников — не менее 250 человек, выручка — более 2 млрд рублей в год) впервые совершит нарушение, которое не влечет за собой ущерба для жизни и здоровья граждан, то ему будет выписан не штраф, а предупреждение. При повторном таком нарушении крупный бизнес будет оштрафован, пишут «Известия».

Эксперты считают, что такая мера ускорит рост российской экономики на 1−2 п. п.

Напомним, что в прошлом году Роспотребнадзор по РТ оштрафовал предпринимателей на 86,5 миллиона рублей.