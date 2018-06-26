В Госдуме РФ обвинили США в попытках протолкнуть газ в Европу путем остановки «Северного потока — 2»

Высказывания Госдепа в адрес «Северного потока — 2» говорят о желании Вашингтона протолкнуть свой газ на европейский рынок. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешевый газ в Европу и попытками за счет политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного. Все заявления, страшилки о том, что проект несет угрозу безопасности, абсурдны, так как Россия никогда не приостанавливала подачу газа в Европу», — приводит слова Ананских РТ.

Депутат отметил, что, пока Дания не согласует строительство газопровода, возможность остановки проекта сохраняется, но это не в интересах граждан ЕС.

Ранее США анонсировали санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

