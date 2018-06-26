В Казани начались продажи билетов на московский аэроэкспресс
В Казани начали продавать билеты на московский аэроэкспресс. Пункт продажи расположен в зоне вылета международного аэропорта «Казань».
Электропоезда «Аэроэкспресс» курсируют между московскими вокзалами и аэропортами без промежуточных остановок, а время в пути составляет 45 минут, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РТ.
Отмечается, что приобрести билеты можно круглосуточно по маршрутам: аэропорт Домодедово — Павелецкий вокзал, аэропорт Внуково — Киевский вокзал, аэропорт Шереметьево — Белорусский вокзал. Билет действителен на любом направлении аэроэкспресса.
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