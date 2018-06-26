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В Казани начались продажи билетов на московский аэроэкспресс

00:59, 26.06.2018
В Казани начались продажи билетов на московский аэроэкспресс
Фото: ru.wikipedia.org

В Казани начали продавать билеты на московский аэроэкспресс. Пункт продажи расположен в зоне вылета международного аэропорта «Казань».

Электропоезда «Аэроэкспресс» курсируют между московскими вокзалами и аэропортами без промежуточных остановок, а время в пути составляет 45 минут, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РТ.

Отмечается, что приобрести билеты можно круглосуточно по маршрутам: аэропорт Домодедово — Павелецкий вокзал, аэропорт Внуково — Киевский вокзал, аэропорт Шереметьево — Белорусский вокзал. Билет действителен на любом направлении аэроэкспресса.

Тариф «Стандарт» обойдется в 500 рублей, «Федеральный» стоит 850 рублей и «Федеральный Семья&Друзья» — 1,5 тыс. рублей.

БизнесТранспорт Татарстан
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