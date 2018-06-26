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В Казань на матч Корея — Германия прибудет бесплатный поезд с болельщиками

02:30, 26.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
В Казань на матч Корея — Германия прибудет бесплатный поезд с болельщиками
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

На железнодорожный вокзал Казань-1 27 июня на матч Корея — Германия. прибудет бесплатный двухэтажный поезд «Москва — Казань» с болельщиками.

Бесплатными билетами на поезда между городами мундиаля воспользовались порядка 100 тыс. человек, передает «Татар-информ». Всего было отправлено 223 бесплатных поезда.

Матч между сборными командами Кореи и Германии состоится 27 июня в 17.00 на стадионе «Казань Арена».

СпортФутбол Татарстан
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