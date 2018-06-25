Элвин Грей показал новый дом в видеоблоге

Фото: скриншот видеозаписи

Башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, выпустил видео об уборке в своем новом доме.

Ролик начинается с рассматривания портрета самого Элвина Грея.

На записи, опубликованной на канале певца, видно, как сонный исполнитель лично убирает строительный мусор.

По его словам, второй этаж полностью готов для проживания, а вот на первом все еще ведутся работы.

Напомним, что Юльякшин выступил на Дне города в Уфе, где мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов подарил исполнителю патриотичную толстовку.