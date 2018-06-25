Новости общества

19:22 МСК
Новости раздела
Общество

Элвин Грей показал новый дом в видеоблоге

18:46, 25.06.2018
Элвин Грей показал новый дом в видеоблоге
Фото: скриншот видеозаписи

Башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, выпустил видео об уборке в своем новом доме.

Ролик начинается с рассматривания портрета самого Элвина Грея.

На записи, опубликованной на канале певца, видно, как сонный исполнитель лично убирает строительный мусор.

По его словам, второй этаж полностью готов для проживания, а вот на первом все еще ведутся работы.

Напомним, что Юльякшин выступил на Дне города в Уфе, где мэр столицы Башкирии Ирек Ялалов подарил исполнителю патриотичную толстовку.

ОбществоКультура Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем