Ялалов подарил Элвину Грею толстовку «Три шурупа»

Мэр Уфы Ирек Ялалов поздравил уфимцев с Днем России и Днем города во время выступления Радика Юльякшина (Элвина Грея). Он подарил певцу толстовку с надписью Уфа на башкирском.

Градоначальник подчеркнул, что исполнитель прославляет столицу Башкирии и всю республику своим творчеством.

«Элвин Грей — это молодой человек, который работает и творит, любит свой город и своим творчеством прославляет нашу столицу», — приводит слова Ялалова пресс-служба мэрии Уфы.

Напомним, что глава администрации города однажды он уже отчитал чиновников за неправильный выбор одежды. Он заметил, что подчиненные посещают массовые мероприятия в футболках, «на которых изображены символы объектов стран НАТО».

Ранее Ялалов предложил на День города перекрыть проспект Октября из-за концерта Элвина Грея.